Chainlink Labs
  • Salarios
  • Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

Chainlink Labs Reclutador Salarios

El paquete de compensación mediano de Reclutador in United States en Chainlink Labs totaliza $115K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chainlink Labs. Última actualización: 12/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Chainlink Labs
Sourcer
Los Angeles, CA
Total por año
$115K
Nivel
L3
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Chainlink Labs?
Cronograma de Derechos Adquiridos

20%

AÑO 1

20%

AÑO 2

20%

AÑO 3

20%

AÑO 4

20%

AÑO 5

Tipo de Acciones
Options

En Chainlink Labs, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 5 años:

  • 20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 20% se adquieren en el 2nd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquieren en el 3rd-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquieren en el 4th-AÑO (5.00% trimestral)

  • 20% se adquieren en el 5th-AÑO (5.00% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Chainlink Labs in United States tiene una compensación total anual de $162,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chainlink Labs para el puesto de Reclutador in United States es $107,500.

Otros Recursos

