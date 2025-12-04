Directorio de Empresas
Chainalysis
Chainalysis Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en Chainalysis oscila desde $250K hasta $357K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chainalysis. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$287K - $335K
United States
Rango Común
Rango Posible
$250K$287K$335K$357K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Chainalysis, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Chainalysis in United States tiene una compensación total anual de $356,616. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chainalysis para el puesto de Ventas in United States es $249,936.

Otros Recursos

