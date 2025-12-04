Directorio de Empresas
Chainalysis
Chainalysis Científico de Datos Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Chainalysis. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$158K - $180K
Denmark
Rango Común
Rango Posible
$140K$158K$180K$199K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Chainalysis, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Chainalysis in Denmark tiene una compensación total anual de DKK 1,284,220. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Chainalysis para el puesto de Científico de Datos in Denmark es DKK 903,307.

