La compensación de Ingeniero de Software in Canada en CGI oscila desde CA$75.2K por year para Associate Software Engineer hasta CA$125K por year para Lead Analyst. El paquete de compensación in Canada mediano por year totaliza CA$82.6K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
$54.7K
$53.7K
$716
$287
Software Engineer
$61.5K
$60.3K
$776
$425
Senior Software Engineer
$71.6K
$70.4K
$822
$399
Lead Analyst
$90.6K
$82.2K
$7.2K
$1.3K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
