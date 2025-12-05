Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Consultor de Gestión in Canada en CGI totaliza CA$90.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025

Paquete Mediano
company icon
CGI
Management Consultant
Toronto, ON, Canada
Total por año
$65.8K
Nivel
L2
Base
$65.8K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CGI?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en CGI in Canada tiene una compensación total anual de CA$176,592. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CGI para el puesto de Consultor de Gestión in Canada es CA$94,537.

Otros Recursos

