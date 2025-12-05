Directorio de Empresas
CGI
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Tecnólogo de la Información (TI)

  • Todos los Salarios de Tecnólogo de la Información (TI)

CGI Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$6K - $7K
Morocco
Rango Común
Rango Posible
$5.6K$6K$7K$7.8K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Tecnólogo de la Información (TI) envío en CGI para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en CGI?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en CGI tiene una compensación total anual de MAD 71,268. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CGI para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es MAD 51,167.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para CGI

Empresas Relacionadas

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.