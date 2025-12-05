La compensación de Científico de Datos in United States en CGI totaliza $116K por year para Associate Data Scientist. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $160K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Data Scientist
$116K
$116K
$0
$0
Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
