Directorio de Empresas
CGI
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

CGI Analista de Datos Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$62.8K - $73.1K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$58K$62.8K$73.1K$81.3K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 1 más Analista de Datos envío en CGI para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en CGI?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Datos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en CGI in Canada tiene una compensación total anual de CA$111,741. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CGI para el puesto de Analista de Datos in Canada es CA$79,815.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para CGI

Empresas Relacionadas

  • Cognizant
  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • CSG
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cgi/salaries/data-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.