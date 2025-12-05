Directorio de Empresas
CGI
CGI Jefe de Gabinete Salarios

La compensación total promedio de Jefe de Gabinete in Germany en CGI oscila desde €70.5K hasta €98.1K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$87.2K - $103K
Germany
Rango Común
Rango Posible
$81.4K$87.2K$103K$113K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en CGI?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Jefe de Gabinete en CGI in Germany tiene una compensación total anual de €98,131. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CGI para el puesto de Jefe de Gabinete in Germany es €70,453.

Otros Recursos

