CGI
CGI Gerente de Operaciones de Negocio Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Operaciones de Negocio en CGI oscila desde CA$81.1K hasta CA$118K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGI. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$66.9K - $77.7K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$59K$66.9K$77.7K$85.6K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en CGI?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Operaciones de Negocio en CGI tiene una compensación total anual de CA$117,754. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CGI para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocio es CA$81,141.

