CGG
  • Salarios
  • Ingeniero Geológico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Geológico

CGG Ingeniero Geológico Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGG. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$46.9K - $55.6K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
$43.3K$46.9K$55.6K$59.2K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en CGG?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Geológico en CGG in Canada tiene una compensación total anual de £44,056. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CGG para el puesto de Ingeniero Geológico in Canada es £32,180.

