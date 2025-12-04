Directorio de Empresas
CGG
CGG Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United States en CGG oscila desde $73.1K hasta $100K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CGG. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$79.2K - $94K
United States
Rango Común
Rango Posible
$73.1K$79.2K$94K$100K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en CGG?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en CGG in United States tiene una compensación total anual de $100,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CGG para el puesto de Analista de Datos in United States es $73,080.

