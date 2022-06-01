CGG Salarios

El rango de salarios de CGG va de $65,631 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $99,735 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CGG . Última actualización: 8/17/2025