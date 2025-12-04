Directorio de Empresas
Cerus
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Cerus Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Cerus oscila desde $141K hasta $197K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerus. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$151K - $178K
United States
Rango Común
Rango Posible
$141K$151K$178K$197K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Producto envíos en Cerus para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cerus?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Producto ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en Cerus in United States tiene una compensación total anual de $196,560. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cerus para el puesto de Gerente de Producto in United States es $141,120.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Cerus

Empresas Relacionadas

  • Lyft
  • Apple
  • Netflix
  • Databricks
  • Amazon
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerus/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.