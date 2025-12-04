Directorio de Empresas
Certn
Certn Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Canada en Certn oscila desde CA$70.6K hasta CA$96.7K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Certn. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$55.4K - $65.8K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$51.1K$55.4K$65.8K$70K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Certn, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Recursos Humanos en Certn in Canada tiene una compensación total anual de CA$96,695. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Certn para el puesto de Recursos Humanos in Canada es CA$70,629.

