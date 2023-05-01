Directorio de Empresas
Certn
Certn Salarios

El rango de salarios de Certn va de $60,581 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $123,533 para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Certn. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $91.5K
Recursos Humanos
$60.6K
Tecnólogo de Información (TI)
$124K

Calendario de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Certn, Concesiones de acciones/participaciones están sujetos a un calendario de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Certn es Tecnólogo de Información (TI) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $123,533. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Certn es $91,493.

