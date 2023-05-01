Certn Salarios

El rango de salarios de Certn va de $60,581 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $123,533 para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Certn . Última actualización: 8/17/2025