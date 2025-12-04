CertiK Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in United States en CertiK oscila desde $179K hasta $250K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CertiK. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio $193K - $225K United States Rango Común Rango Posible $179K $193K $225K $250K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Ciencia de Datos envíos en CertiK para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en CertiK ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Ciencia de Datos ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.