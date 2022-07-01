CertiK Salarios

El rango de salarios de CertiK va de $102,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $653,250 para un Gerente de Proyecto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CertiK . Última actualización: 8/17/2025