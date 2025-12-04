Directorio de Empresas
Certa
Certa Gerente de Proyecto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Proyecto in United States en Certa oscila desde $120K hasta $170K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Certa. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$135K - $154K
United States
Rango Común
Rango Posible
$120K$135K$154K$170K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Certa?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Proyecto en Certa in United States tiene una compensación total anual de $169,920. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Certa para el puesto de Gerente de Proyecto in United States es $119,520.

