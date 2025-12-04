Directorio de Empresas
CERN
  Salarios
  Científico de Datos

  Todos los Salarios de Científico de Datos

CERN Científico de Datos Salarios

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Switzerland en CERN totaliza CHF 62K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CERN. Última actualización: 12/4/2025

Paquete Mediano
company icon
CERN
Junior Fellow
Geneva, GE, Switzerland
Total por año
$76.6K
Nivel
L2
Base
$76.6K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CERN?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en CERN in Switzerland tiene una compensación total anual de CHF 88,597. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CERN para el puesto de Científico de Datos in Switzerland es CHF 61,971.

Otros Recursos

