CERN Salarios

El rango de salarios de CERN va de $47,822 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el extremo inferior a $114,875 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de CERN . Última actualización: 8/17/2025