Ceridian Salarios

El rango de salarios de Ceridian va de $52,260 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $279,390 para un Recursos Humanos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ceridian. Última actualización: 8/17/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Garantía de Calidad (QA)

Diseñador de Producto
Median $92K
Servicio al Cliente
$52.3K

Recursos Humanos
$279K
Marketing
$137K
Gerente de Diseño de Producto
$106K
Gerente de Producto
$67.4K
Gerente de Proyecto
$82.6K
Reclutador
$68.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$111K
Arquitecto de Soluciones
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Gerente de Programa Técnico
$101K
Calendario de Adquisición

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acción
RSU

En Ceridian, RSUs están sujetos a un calendario de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.30% anual)

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Ceridian es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $279,390. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Ceridian es $92,000.

