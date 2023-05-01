Ceribell Salarios

El rango de salarios de Ceribell va de $111,720 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $401,849 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ceribell . Última actualización: 8/17/2025