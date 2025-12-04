Directorio de Empresas
Cerence
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Programa

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa

Cerence Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in Taiwan en Cerence oscila desde NT$1.67M hasta NT$2.28M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerence. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$58.4K - $70.5K
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
$54.5K$58.4K$70.5K$74.4K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Programa envíos en Cerence para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cerence?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Programa ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Cerence in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$2,278,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cerence para el puesto de Gerente de Programa in Taiwan es NT$1,669,407.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Cerence

Empresas Relacionadas

  • AECOM
  • Cerner
  • EPAM Systems
  • General Motors
  • Rakuten
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerence/salaries/program-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.