Cerebras Systems
  • Salarios
  • Marketing

  • Todos los Salarios de Marketing

Cerebras Systems Marketing Salarios

La compensación total promedio de Marketing in United States en Cerebras Systems oscila desde $398K hasta $557K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerebras Systems. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$432K - $523K
United States
Rango Común
Rango Posible
$398K$432K$523K$557K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Cerebras Systems, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Marketing en Cerebras Systems in United States tiene una compensación total anual de $556,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cerebras Systems para el puesto de Marketing in United States es $398,400.

Otros Recursos

