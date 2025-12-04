Directorio de Empresas
Cerberus Capital Management
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

Cerberus Capital Management Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en Cerberus Capital Management oscila desde $67.2K hasta $93.6K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cerberus Capital Management. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$72K - $84.8K
United States
Rango Común
Rango Posible
$67.2K$72K$84.8K$93.6K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Reclutador envíos en Cerberus Capital Management para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Cerberus Capital Management?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Reclutador ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Cerberus Capital Management in United States tiene una compensación total anual de $93,600. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cerberus Capital Management para el puesto de Reclutador in United States es $67,200.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Cerberus Capital Management

Empresas Relacionadas

  • Google
  • DoorDash
  • Snap
  • Databricks
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/cerberus-capital-management/salaries/recruiter.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.