Cerberus Capital Management Salarios

El rango de salarios de Cerberus Capital Management va de $78,400 en compensación total por año para un Reclutador en el extremo inferior a $342,465 para un Capitalista de Riesgo en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Cerberus Capital Management . Última actualización: 8/17/2025