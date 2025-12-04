Directorio de Empresas
Cepheid
Cepheid Ingeniero Biomédico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Biomédico in United States en Cepheid oscila desde $166K hasta $232K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Cepheid. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$178K - $210K
United States
Rango Común
Rango Posible
$166K$178K$210K$232K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Cepheid?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Biomédico en Cepheid in United States tiene una compensación total anual de $231,660. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Cepheid para el puesto de Ingeniero Biomédico in United States es $166,320.

Otros Recursos

