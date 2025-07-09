Centrica Salarios

El rango de salarios de Centrica va de $38,420 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el extremo inferior a $117,761 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centrica . Última actualización: 8/17/2025