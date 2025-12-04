Directorio de Empresas
Centric Software
Centric Software Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en Centric Software oscila desde $205K hasta $293K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centric Software. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$235K - $275K
United States
Rango Común
Rango Posible
$205K$235K$275K$293K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Centric Software?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Centric Software in United States tiene una compensación total anual de $292,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Centric Software para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United States es $205,000.

