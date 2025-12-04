Directorio de Empresas
Centric Software
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ventas

  • Todos los Salarios de Ventas

Centric Software Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in Ireland en Centric Software oscila desde €121K hasta €173K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centric Software. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$160K - $188K
Ireland
Rango Común
Rango Posible
$140K$160K$188K$200K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ventas envíos en Centric Software para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Contribuir
¿Cuáles son los niveles de carrera en Centric Software?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ventas ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ventas en Centric Software in Ireland tiene una compensación total anual de €172,916. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Centric Software para el puesto de Ventas in Ireland es €121,189.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Centric Software

Empresas Relacionadas

  • Uber
  • Airbnb
  • Pinterest
  • Roblox
  • Intuit
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/centric-software/salaries/sales.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.