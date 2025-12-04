Directorio de Empresas
Centre for Development of Advanced Computing
Centre for Development of Advanced Computing Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in India en Centre for Development of Advanced Computing oscila desde ₹694K hasta ₹951K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Centre for Development of Advanced Computing. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$8.5K - $10.1K
India
Rango Común
Rango Posible
$7.9K$8.5K$10.1K$10.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Centre for Development of Advanced Computing?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Producto en Centre for Development of Advanced Computing in India tiene una compensación total anual de ₹950,704. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Centre for Development of Advanced Computing para el puesto de Diseñador de Producto in India es ₹694,427.

