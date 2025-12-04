Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Analista de Ciberseguridad en CentralSquare Technologies oscila desde $79.7K hasta $113K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CentralSquare Technologies. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$90.2K - $103K
United States
Rango Común
Rango Posible
$79.7K$90.2K$103K$113K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en CentralSquare Technologies tiene una compensación total anual de $113,280. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CentralSquare Technologies para el puesto de Analista de Ciberseguridad es $79,680.

