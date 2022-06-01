Directorio de Empresas
Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Disease Control and Prevention Salarios

El salario de Centers for Disease Control and Prevention oscila desde $111,000 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $195,975 para un Investigador UX en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centers for Disease Control and Prevention. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Científico de Datos
Median $111K

Informática de la Salud

Economist
Median $140K
Tecnólogo de la Información (TI)
$133K

Gerente de Proyecto
$149K
Investigador UX
$196K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Centers for Disease Control and Prevention is Investigador UX at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Centers for Disease Control and Prevention is $140,000.

Otros Recursos