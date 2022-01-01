Centene Salarios

El salario de Centene oscila desde $42,785 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $193,463 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Centene . Última actualización: 9/10/2025