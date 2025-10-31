CBTS Technology Solutions India Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en CBTS Technology Solutions India oscila desde ₹340K hasta ₹463K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CBTS Technology Solutions India. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio ₹364K - ₹439K India Rango Común Rango Posible ₹340K ₹364K ₹439K ₹463K Rango Común Rango Posible

