CBTS Technology Solutions India
CBTS Technology Solutions India Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in India en CBTS Technology Solutions India oscila desde ₹340K hasta ₹463K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CBTS Technology Solutions India. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

₹364K - ₹439K
India
Rango Común
Rango Posible
₹340K₹364K₹439K₹463K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en CBTS Technology Solutions India?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en CBTS Technology Solutions India in India tiene una compensación total anual de ₹463,458. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CBTS Technology Solutions India para el puesto de Ingeniero de Software in India es ₹339,603.

