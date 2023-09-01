Explorar por Diferentes Cargos
Cassbana is a technology solution that builds financial identities for underserved communities in Egypt through micro lending and building a behavior-based scoring system.
