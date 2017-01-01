Directorio de Empresas
Carillon Assisted Living
    Carillon Assisted Living provides top-tier assisted living and Alzheimer's care across North Carolina, operating 20 communities that support over 1,000 seniors statewide.

    carillonassistedliving.com
    Sitio Web
    1996
    Año de Fundación
    900
    # de Empleados
    $100M-$250M
    Ingresos Estimados
    Sede Central

