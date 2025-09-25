La compensación de Ingeniero de Software in United States en CarGurus oscila desde $154K por year para Software Engineer hasta $272K por year para Principal Software Engineer. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $244K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CarGurus. Última actualización: 9/25/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$154K
$130K
$13.3K
$10.8K
Senior Software Engineer
$230K
$173K
$38.5K
$18.1K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En CarGurus, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)