Directorio de Empresas
CarGurus
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Desarrollo de Negocios

  • Todos los Salarios de Desarrollo de Negocios

CarGurus Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Desarrollo de Negocios in United States en CarGurus oscila desde $177K hasta $256K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CarGurus. Última actualización: 9/25/2025

Compensación Total Promedio

$200K - $232K
United States
Rango Común
Rango Posible
$177K$200K$232K$256K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Desarrollo de Negocios envíos en CarGurus para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En CarGurus, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Desarrollo de Negocios ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Desarrollo de Negocios at CarGurus in United States sits at a yearly total compensation of $256,148. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CarGurus for the Desarrollo de Negocios role in United States is $176,505.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para CarGurus

Empresas Relacionadas

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos