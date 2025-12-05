Directorio de Empresas
CarDekho
CarDekho Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in India en CarDekho totaliza ₹3.08M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de CarDekho. Última actualización: 12/5/2025

Paquete Mediano
company icon
CarDekho
Senior Product Manager
Gurgaon, HR, India
Total por año
$35K
Nivel
L3
Base
$32K
Stock (/yr)
$0
Bono
$3K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en CarDekho?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Producto en CarDekho in India tiene una compensación total anual de ₹3,813,053. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en CarDekho para el puesto de Gerente de Producto in India es ₹3,077,515.

