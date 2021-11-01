Caption Health Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Caption Health va de $129,848 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el extremo inferior a $186,563 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Caption Health. Última actualización: 8/13/2025

$160K

Analista de Negocios
$130K
Gerente de Producto
$187K
Ingeniero de Software
$164K

Preguntas Frecuentes

Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Caption Health, е $164,175.

