Captain Fresh
Captain Fresh Salarios

El salario de Captain Fresh oscila desde $11,749 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $84,965 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Captain Fresh. Última actualización: 9/7/2025

$160K

Ventas
$25.3K
Ingeniero de Software
$11.7K
Gerente de Ingeniería de Software
$85K

Preguntas Frecuentes

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Captain Fresh je Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $84,965. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Captain Fresh je $25,277.

Otros Recursos