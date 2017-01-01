Directorio de Empresas
Captain Fresh
Perspectivas Destacadas
    • Acerca de

    Captain Fresh transforms the seafood industry through innovative technology, providing fishermen and businesses with fresh supplies and enhanced digital traceability.

    captainfresh.in
    Sitio Web
    2019
    Año de Fundación
    1,250
    # de Empleados
    $250M-$500M
    Ingresos Estimados
    Sede Central

