Capital Rx Salarios

El rango de salarios de Capital Rx va de $122,640 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior a $150,000 para un Ingeniero de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Capital Rx . Última actualización: 8/13/2025