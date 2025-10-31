El paquete de compensación mediano de Capitalista de Riesgo in United States en Capital One totaliza $122K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:
33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)
33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título