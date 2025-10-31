Directorio de Empresas
Capital One
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

Capital One Reclutador Salarios

El paquete de compensación mediano de Reclutador in United States en Capital One totaliza $113K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
Capital One
Recruiter
Richmond, VA
Total por año
$113K
Nivel
Principal Associate
Base
$113K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Capital One?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Reclutador ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Capital One in United States tiene una compensación total anual de $141,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Capital One para el puesto de Reclutador in United States es $121,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Capital One

Empresas Relacionadas

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos