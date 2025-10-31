Capital One Gerente de Programa Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa in Canada en Capital One totaliza CA$91.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano Capital One Program Manager Toronto, ON, Canada Total por año CA$91.5K Nivel Associate Base CA$85.5K Stock (/yr) CA$0 Bono CA$6K Años en la empresa 3 Años Años de exp. 3 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 33.3 % AÑO 1 33.3 % AÑO 2 33.3 % AÑO 3 Tipo de Acciones Options En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años: 33.3 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 33.30 % anual )

33.3 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 33.30 % anual )

