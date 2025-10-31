Directorio de Empresas
Capital One
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador Gráfico

  • Todos los Salarios de Diseñador Gráfico

Capital One Diseñador Gráfico Salarios

La compensación total promedio de Diseñador Gráfico in United States en Capital One oscila desde $89.6K hasta $127K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capital One. Última actualización: 10/31/2025

Compensación Total Promedio

$102K - $116K
United States
Rango Común
Rango Posible
$89.6K$102K$116K$127K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Diseñador Gráfico envíos en Capital One para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
Options

En Capital One, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.30% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador Gráfico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador Gráfico en Capital One in United States tiene una compensación total anual de $127,440. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Capital One para el puesto de Diseñador Gráfico in United States es $89,640.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Capital One

Empresas Relacionadas

  • U.S. Bank
  • JPMorgan Chase
  • Prudential Financial
  • SunTrust
  • Blackstone
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos