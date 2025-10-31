Directorio de Empresas
Capita
Capita Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in United Kingdom en Capita totaliza £92.8K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Capita.

Paquete Mediano
company icon
Capita
Solution Architect
London, EN, United Kingdom
Total por año
£92.8K
Nivel
-
Base
£84.4K
Stock (/yr)
£0
Bono
£8.4K
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Capita?
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Arquitecto de Soluciones en Capita in United Kingdom tiene una compensación total anual de £101,949. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Capita para el puesto de Arquitecto de Soluciones in United Kingdom es £92,846.

